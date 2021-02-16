Kadın haklarını küçümsedi, 400 bin euroluk destekten oldu

BAKANLIĞIN, Forum Soziale Inklusion/Sosyal Katılım Forumu adlı erkeklerin ve eşlerinden boşanan babaların hakları için mücadele eden derneğin, kadınlara yönelik tutumundan dolayı mali desteği durdurduğu belirtiliyor. Söz konusu derneğin korona zamanında kadınlara yönelik şiddetin arttığı yönündeki iddiaları kuru bir propaganda olarak nitelendirdiği ve kadın haklarını küçümseyici tavır sergilediği söylendi.

ŞANS EŞİTLİĞİ İSTENİYOR

Aile Bakanlığı sözcüsü, sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğin bazı kriterlere bağlı olduğunu hatırlattı. Buna göre teşviklerden faydalanmak isteyen derneklerden, kadın ve erkek eşitliğine katkı sağlaması ve şans eşitliğini hedeflemesi isteniyor. Ancak bakanlık, ilgili derneğin bu kriterlere uymadığı yönünde görüş bildirdi.

KURALLARA UYGUN GİBİ GÖRÜNÜYOR

Alman Kadınlar Konseyi Başkan Yardımcısı Lisi Maier, erkek haklarını savunan derneğe yardımın bloke edilmesini değerlendirirken, “Dernek, kurallara uygun gibi görünüyor. Ancak kulis ardına baktığınızda hükümetin eşitlik politikasını reddettiğini ve eşitlik hakkını savunanlara saldırdığını göreceksiniz” dedi.