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Kadın cinayetleri son bulsun!

#Almanya#Kadınlar Günü#AVRUPADAN HABERLER
Kadın cinayetleri son bulsun

Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, Aşağı Saksonya Ukraynalılar Derneği, Stadtkirchenverband Hannover üyeleri ve SPD eyalet milletvekili Alptekin Kırcı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin en kalabalık bölgesi olan Liste Meile caddesinde stant açıp kadınlara gül verdiler.

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AYRICA bir dilek ağacı oluşturup, kadınların dileklerini yazıp ağaca asmalarını da sağlarken, Türkçe-Almanca bir bildiri de yayımlayarak kadın sömürüsünün ve cinayetlerinin son bulması, tüm dünyada savaşların bitmesi ve barışın hâkim olması çağrısında bulundular. Aşağı Saksonya Veli Dernekleri Federasyonu adına Rüveyda Çelik, Ukraynalılar adına Oksana Janzen ve şehir kilisesi adına Sina Höll yaptıkları ortak açıklamada, şöyle dediler: “8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisinin grevi sonrası 129 kadın işçisinin ölmesinin anısına Clara Zetkin’in, 2. Kadın Enternasyonal Toplantısı’nda verdiği bir öneriyle 8 Mart’ın ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak anılması kararlaştırıldı. Bugün bizler de tüm emekçi kadınların sorunlarına parmak basmak, dünyada kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın, zulmün, sömürünün son bulması çağrısında bulunmak temel gayesiyle şehrin bu güzide caddesinde bir etkinlik yapmayı uygun bulduk. Kadınlar özgürleşmeden insanlığın evrensel olarak özgürleşmesi mümkün olmayacak. 21. yüzyıla yakışmayacak şekilde kadınlara karşı gaddarlık, şiddet, kadın cinayetlerinde artış, güvencesiz işlerde çalıştırılma, taciz, eğitimin gericileştirilmesi, gezegenimizin bazı bölgelerinde daha da çıplak gözle görülür oldu. Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nde, farklı baskılar altında yaşayan, sömürülen, direnen ve tüm bunlara isyan eden, dünyada küresel kapitalizm tarafından yaratılan erkek egemenliğine ve barbarlığa karşı mücadele eden tüm kadınları selamlıyor, Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadınlarımızın ‘Kadınlar Günü’nü kutluyor, hep birlikte ‘inadına barış’ diyoruz.”

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Kadın cinayetleri son bulsun

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#Almanya#Kadınlar Günü#AVRUPADAN HABERLER

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