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Kabus geri döndü! Yine yaşlılar yurdunda toplu ölüm!

#Almanya#Yaşlılar Yurdu#Bakım Evi
Kabus geri döndü Yine yaşlılar yurdunda toplu ölüm

Almanya’da artan korona vakalarının önü alınamıyor. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre bir gün içerisinde tam 33 bin 949 yeni korona vakasına rastlandı. Enstitü bu sayının yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkati çekti.

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RKI verilerine göre insidans değeri Almanya genelinde 154.5’e çıkarken, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 165 olarak kayıtlara geçti. Salgın başlangıcından bugüne toplam 4 milyon 672 bin 368 kadar vakaya rastlandığı belirtilen açıklamada, aktif olarak 247 bin 800 kişinin pozitif sonuç nedeniyle karantinada olduğu bildirildi.

1172 KİŞİ ENTÜBE
607 kadar yeni ağır hastanın kliniklerin yoğun bakım ünitelerine kaldırıldığı vurgulanan RKI açıklamasında, korona nedeniyle yoğun bakım tedavisi gören toplam hasta sayısının 2 bin 226 olduğu, 1172 kişinin de entübe edildiği duyuruldu. Kısıtlamaların baz alındığı yoğun bakım doluluğu oranının ise 7 günlük insidans değerine göre 100 bin kişide 3.29 olduğu kaydedildi.

BAKIM EVLERİ ALARM VERİYOR
Diğer yandan toplu korona vakalarının en fazla bakım evleri ile yaşlılar yurdunda patlak verdiğine dikkat çeken bölge sağlık daireleri, buralardaki önlemlere daha fazla dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, 70 yaş üstü insanların üçüncü ‘Booster’ aşısı olmalarını istedi. Son olarak Münih’teki bir yaşlılar yurdunda 50 kişinin pozitif çıktığı duyurulurken, bunlardan 39’unun yurtta kalan yaşılardan oluştuğu, 11’inin de yurt çalışanları olduğu belirtildi. Mukim yaşlıların hepsinin çifte aşılı olduğu, dörtte birine ise üçüncü aşıların yeni yapıldığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ AŞIYA RAĞMEN
Göttingen bölgesindeki bir yaşlılar yurdunda kalan 5 kişinin ise üçüncü ‘Booster’ aşısı olmalarına rağmen yeniden koronaya yakalandığı bildirildi. Norderstedt kentindeki bir bakım evinde patlak veren toplu salgın sonucu 8 yaşlının vefat ettiği, aynı şekilde Salzwedel kentinde 4, Schofheide kentinde de yaşlılar yurdunda kalan 12 kişinin toplu salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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VAKALAR NEDEN ARTIYOR?
Vakaların artmasına neden olarak uzmanlar başta aşılama oranının az olmasını gösteriyor. Almanya’nın bazı bölgelerinde halen yüzde 30 dolayında ilk aşısını olmamış insan bulunduğuna dikkati çeken sağlık uzmanları, ayrıca ilk aşıların süre içerisinde etkisini yitirmesini diğer bir neden olarak gösteriyor. Özellikle yaşlılar yurdunda aşıya rağmen toplu korona vakaları ortaya çıktığı, bu nedenle ‘Booster’ aşısının derhal yapılması öneriliyor.

DELTA DAHA HIZLI YAYILIYOR
Diğer yandan şu an etkin olan Delta varyantlı virüsün önceki varyantlara göre daha hızlı yayılma özelliğine sahip olduğu, bu nedenle özellıkle aşı olmamış kişiler arasında yoğun yayılma gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca ilk dalgalardaki tam kapanma döneminde alınan sıkı önlemlerin zaman içinde gevşetildiği, insanların da süreç içerisinde rehavet içine girmiş olmasının vakaların artmasında etkili olduğu vurgulanıyor.

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#Almanya#Yaşlılar Yurdu#Bakım Evi

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