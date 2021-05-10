Johnson & Johnson 60 yaş üstüne tavsiye edildi

FEDERAL Sağlık Bakanlığı ile eyalet sağlık bakanları bu konuda ortak karar aldı. Ancak tıpkı AstraZeneca aşısında olduğu gibi 60 yaş altındakiler isterlerse doktorla görüşerek, aşının yan etkileri konusunda bilgilendirildikten sonra Johnson&Johnson aşısı yaptırılabilecek. Tek doz olarak vurulan Johnson&Johnson aşısı için aşı önceliği uygulaması da kaldırıldı. Buna göre isteyen kişi doktora giderek bu aşıdan yaptırabilecek. AstraZeneca’da olduğu gibi Johnson&Johnson aşılarında da çok nadir de olsa kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddiaları gündeme gelmişti.