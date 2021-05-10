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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 10.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Johnson & Johnson 60 yaş üstüne tavsiye edildi

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Johnson & Johnson 60 yaş üstüne tavsiye edildi

Almanya’da AstraZeneca’dan sonra Johnson&Johnson aşısının da 60 yaş üstündekilere yapılması tavsiye edildi.

FEDERAL Sağlık Bakanlığı ile eyalet sağlık bakanları bu konuda ortak karar aldı. Ancak tıpkı AstraZeneca aşısında olduğu gibi 60 yaş altındakiler isterlerse doktorla görüşerek, aşının yan etkileri konusunda bilgilendirildikten sonra Johnson&Johnson aşısı yaptırılabilecek. Tek doz olarak vurulan Johnson&Johnson aşısı için aşı önceliği uygulaması da kaldırıldı. Buna göre isteyen kişi doktora giderek bu aşıdan yaptırabilecek. AstraZeneca’da olduğu gibi Johnson&Johnson aşılarında da çok nadir de olsa kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

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