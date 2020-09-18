Jena’daki meydana Enver Şimşek’in adı verildi

TÖRENDE, Türingen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow’ın da yapacağı konuşmanın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de bir konuşma yapacak. Enver Şimşek ailesinin de konuşma yapması beklenen tören müzikle saat 12.00’de sona erecek

NSU FAİLLERİ JENA’DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bilindiği gibi, NSU failleri Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe, 1990’ların başında Jena-Winzerla semtindeki bir kulüpte bir araya gelmişler ve hunharca cinayetlerini burada planlamışlardı.