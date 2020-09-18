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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Jena’daki meydana Enver Şimşek’in adı verildi

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Jena’daki meydana Enver Şimşek’in adı verildi
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Türingen Eyaleti’nin Jena kentindeki bir meydana NSU kurbanı Enver Şimşek adının verilmesi nedeniyle yarın bir tören düzenlenecek. Saat 11.00’de müzikle başlayacak olan törende Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche bir konuşma yapacak. Ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in mesajı okunacak.

TÖRENDE, Türingen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow’ın da yapacağı konuşmanın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de bir konuşma yapacak. Enver Şimşek ailesinin de konuşma yapması beklenen tören müzikle saat 12.00’de sona erecek

NSU FAİLLERİ JENA’DA BİR ARAYA GELMİŞTİ
Bilindiği gibi, NSU failleri Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe, 1990’ların başında Jena-Winzerla semtindeki bir kulüpte bir araya gelmişler ve hunharca cinayetlerini burada planlamışlardı.

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