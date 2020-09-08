İzin çıkarsa yıl sonunda 100 milyon doz aşı üretecekler
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech ve ortağı ABD’li ilaç üreticisi Pfizer tarafından geliştirilen aşının son aşamasına gelindi. Üçüncü ve son izni de alınan aşı başarılı olursa ekimden itibaren üretimine geçilecek.
PROF. Şahin’in kurucusu olduğu Mainz’daki Biontech şirketi bünyesinde yürütülen aşı çalışması Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin’den sonra Almanya’dan da üçüncü aşama için izin aldı. İzni ise Paul Ehrlich Enstitüsü verdi. Böylece Biontech’in geliştirdiği aşı 30 bin kişi üzerinden deneme iznine sahip oldu. Aşının üçüncü aşamasında, deneklerden alınacak sonuçların etkisi kadar hangi dozajda aşının kullanılması gerektiği de belirlenecek. Biontech şirketi ve Pfizer ekim ayında aşı üretimi için başvurmayı planlıyor. İzin çıkarsa Biontech ve Pfizer yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretebilecekler. 2021 yılında ise bir milyar 300 bin doz aşı üretimi hedefleniliyor.
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