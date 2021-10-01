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HABERLERAvrupa Haberleri

İtiraz etti! Oylar yeniden sayılacak

#Almanya#Emine Demirbüken-Wegner#Eyalet Seçimleri
İtiraz etti Oylar yeniden sayılacak

Berlin Eyalet Parlamentosu’nda uzun yıllardır CDU milletvekili olarak görev yapan Emine Demirbüken-Wegner, 26 Eylül’de yapılan eyalet seçimlerinde kıl payı SPD’li rakibinin gerisinde kalınca Meclis’e giremedi.

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EMİNE Demirbüken-Wegner 4 bin 975 rakibi SPD’li Jörg Strödter ise 5 bin 017 oy almıştı. Rakibinin sadece 42 oy gerisinde kalan Demirbüken-Wegner, seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna başvurdu. İtirazı değerlendiren seçim kurulu oyların yeniden sayılması kararı aldı. Sandıkların yanı sıra mektupla kullanılan oylar da yeniden sayılacak. Berlin’de federal ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra özel konutların kamulaştırılmasına yönelik halk oylaması da yapılmıştı. Aynı gün Berlin maratonunun da gerçekleşmesi nedeniyle birçok seçim sandığında oy pusulaları yetişmedi. Seçim günü yaşanan kaosun arından Berlin Seçim Kurulu Başkanı istifa ederken, bazı bölgelerde birinci ve ikinci oyların yeniden sayılması ve hatta seçimlerin yenilenmesi de gündeme geldi. Ancak seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD’nin başbakan adayı Franziska Giffey, seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığını söyledi. Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa

İtiraz etti Oylar yeniden sayılacak

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#Almanya#Emine Demirbüken-Wegner#Eyalet Seçimleri