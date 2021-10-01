İtiraz etti! Oylar yeniden sayılacak

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EMİNE Demirbüken-Wegner 4 bin 975 rakibi SPD’li Jörg Strödter ise 5 bin 017 oy almıştı. Rakibinin sadece 42 oy gerisinde kalan Demirbüken-Wegner, seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna başvurdu. İtirazı değerlendiren seçim kurulu oyların yeniden sayılması kararı aldı. Sandıkların yanı sıra mektupla kullanılan oylar da yeniden sayılacak. Berlin’de federal ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra özel konutların kamulaştırılmasına yönelik halk oylaması da yapılmıştı. Aynı gün Berlin maratonunun da gerçekleşmesi nedeniyle birçok seçim sandığında oy pusulaları yetişmedi. Seçim günü yaşanan kaosun arından Berlin Seçim Kurulu Başkanı istifa ederken, bazı bölgelerde birinci ve ikinci oyların yeniden sayılması ve hatta seçimlerin yenilenmesi de gündeme geldi. Ancak seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD’nin başbakan adayı Franziska Giffey, seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığını söyledi. Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa

