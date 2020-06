İtalya yalnız bırakıldı

AMA bu sancılı dönemler politik kararlılık sayesinde hep aşıldı. 2007 yılında dünya genelinde yaşanan mali kriz AB’yi de vurdu. Özellikle de devlet borçları büyük ölçüde artan Yunanistan’ı. Tabii yoğun tartışmalardan sonra AB Yunanistan’a yardım elini uzattı. Ancak çeşitli alanlarda büyük çapta tasarruf yapılması koşuluyla.

Başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin bunu adeta dikte etmesine Yunanlılar çok bozuldu. Özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel’e. Sokaklarda protestolar düzenlendi. Alman bayrakları yakıldı.

Yunanistan’daki bazı gazeteler Başbakan Merkel’in Hitler bıyıklı fotoğraflarını bile yayınladı. Zaman zaman Almanya ile İtalya arasında da ‘sürtüşmeler’ yaşandı.

Dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisini aynı zamanda medya patronu olarak hükümet başkanlığı koltuğunu istismar etmekle suçlayan Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Martin Schulz üzerinden Almanya’ya yüklendi.

Berlusconi, 2003 yılında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmasında, “Bay Schulz, ben, nazilerin toplama kamplarıyla ilgili bugünlerde film çeken bir yapımcı biliyorum. Ona, size ‘kapo’ (toplama kamplarındaki tutuklular arasından seçilen ve tutukluları gözlemleyeler) rolü verilmesini önereceğim. Siz bu rol için biçilmiş kaftansınız” dedi.

Daha sonraki yıllarda bir İtalyan iş insanıyla yaptığı ve gizlice kaydedilen bir telefon konuşmasında da, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e “Koca k....” diye hakaret ettiği de ortaya çıktı.

Berlusconi’nin bu sözleri iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntı yaratsa da çoktan unutulup gitti.

*

Ancak Almanya ile İtalya arasında yaşanan sıkıntılar son dönemlerde arttı.

Koronavirüs belası yüzünden İtalya’da her gün yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, Almanya’nın mart ayı ortalarında İtalya’ya her türlü sağlık malzemesi ihracını durdurması İtalyanları çileden çıkardı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, Kovid-19’un ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için AB bünyesinde ortak ‘korona tahvili’ çıkarılması önerisine, özellikle Hollanda ve Almanya’nın karşı çıkmasına İtalyanlar ateş püskürdü.

Sokaklarda AB ve Almanya bayrakları yakıldı.

Conte, Almanya’yı, “Avrupa’nın lokomotifi değil freni” olarak niteledi.

“Ulusal egoistlikle” suçladı.

“İtalya yalnız bırakıldı” dedi.

“Böyle dayanışma olmaz” dedi.

Sağ popülist Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini ise daha da ileri giderek, “İtalya ihtiyaç duyduğunda Venezuela, Arnavutluk yardım ediyor. Almanya’dan ise gözümüze soktuğu iki parmağın dışında yardım gelmiyor” dedi.

Hatta, “Biz bunu hiç unutmayacağız” diyerek Almanya’yı tehdit bile etti.

Hükümet ortağı popülist 5 Yıldız Hareketi (M5S) senatörü Elio Lannutti, “Merkel, aziz Angela, Avrupa’nın koruyucu patronu mu? Hitler’in torununun her şeyi dikte etmesinden çok çektik” diyerek Merkel’e ‘nazi’ damgası bile vurdu.

Tabii İtalyan politikacıların söylemleri, İtalyanların yaklaşımını da etkiledi.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında, İtalyanların sadece yüzde 26’sının Almanya’ya güven duyduğu ortaya çıktı.

Hatta İtalyanların yüzde 54’ünün Almanya’yı ‘düşman’ gördüğü de.

Neyse ki, Fransa ve Almanya’nın da onayıyla, AB’nin 500 milyar Euro kredi alarak “Yeniden yapılanma fonu” oluşturulması yolunun açılması ve bundan da ilk planda İtalya ile İspanya’nın yararlanmasının öngörülmesi, İtalyanların Almanya’ya yaklaşımını biraz da olsa olumlu yönde etkiledi.

Nitekim geçen hafta Berlin’e resmi bir ziyarette bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, Almanya’ya övgüler yağdırdı.

İtalyan politikacıların ‘ağız değiştirmesinde’, hiç şüphesiz Almanya’nın 15 Haziran itibariyle Alman turistlere İtalya ve diğer AB ülkelerinde tatil yapma yolunu açması önemli bir rol oynadı.