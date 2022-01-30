İşveren, ‘Aşı olmayana iş yok’ diyebilir

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SÖZ konusu yasa yürürlüğe girdiğinde İş Ajansı tarafından ödenen işsizlik parası gibi konularda da aşı olmayanlar için yeni bekleme sürelerinin gündeme gelebileceğini belirten Scheele, “Şu an için çalışanlardan yana herhangi bir değişiklik yok. İşverenler sadece ‘3G’ kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etmek durumunda” dedi.