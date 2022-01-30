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İşveren, ‘Aşı olmayana iş yok’ diyebilir

#Federal İş Ajansı#Almanya#Aşı Olmayana İş Yok
İşveren, ‘Aşı olmayana iş yok’ diyebilir

Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, Almanya’da aşı zorunluluğunun iş hayatını etkileyeceğini söyledi: “Genel bir aşı zorunluluğu getiren yasal düzenleme, iş aramada da etkisini gösterecektir. Örneğin işverenler, aşı olmamış kişilerden gelen başvuruları doğrudan geri çevirebilirler.”

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SÖZ konusu yasa yürürlüğe girdiğinde İş Ajansı tarafından ödenen işsizlik parası gibi konularda da aşı olmayanlar için yeni bekleme sürelerinin gündeme gelebileceğini belirten Scheele, “Şu an için çalışanlardan yana herhangi bir değişiklik yok. İşverenler sadece ‘3G’ kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etmek durumunda” dedi.

İşveren, ‘Aşı olmayana iş yok’ diyebilir

Diğer yandan hafta sonu Almanya’nın birçok bölgesinde aşı karşıtları yine protesto gösterilerinde bulundu. Freiburg kentinde yaklaşık 4 bin 500 kişi sokağa çıkarak hükümetin koronavirüs politikasını ve gündemde olan aşı zorunluluğunu protesto etti. Leipzig kentinde ise aşı karşıtları ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Polis gösteri kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 50 kişi hakkında cezai işlem başlattı. Hamburg’da da mahkemenin daha önce yasaklamasına rağmen yüzlerce kişi kent merkezine gelerek protesto düzenledi. Lübeck kentinde ise polis aşı karşıtları ile aşı yanlılarını ayırmakta zorlandı. Gösteriler için izin alan iki farklı grup, Tordamm semtinde karşı karşıya geldi. Herhangi bir olay çıkmaması için daha önceden önlem alan polis, iki grup arasında set oluşturdu. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.
İşveren, ‘Aşı olmayana iş yok’ diyebilir

 

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#Federal İş Ajansı#Almanya#Aşı Olmayana İş Yok

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