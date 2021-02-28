İstiklal Marşı 100 yaşında

10 kıta ve 41 dizeden oluşan, ölçülü, uyaklı şiir ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Öngör tarafından bestelenen İstiklâl marşımızın 100. yaşında emekli öğretmen Mehmet Şaşmaz bir yazı kaleme aldı. Şaşmaz yazısında şunları dile getirdi: “Türk ulusunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu, bayrağımız gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. İstiklâl Marşı’mızın iki dörtlüğü; uluslararası toplantılarda, spordaki başarılarımızda, milli maçlarımızın başlangıcında, çeşitli parti, dernek ve kuruluşların toplantı öncesinde, devlet başkanlarını karşılamada okunmalı, içtenlikle söylenmelidir. Ülkesine bağlı her fert milli marşını öğrenmelidir. Bizler, millet olarak dünyanın neresinde olursak olalım, başka ulusların bayrağına saygılı olduğumuz gibi, milli marşlarına da saygılı olduğumuzun, özellikle milli marş okunurken ayakta ve hazır ol durumunda dikkatli dinlememiz gerektiğinin bilincinde olmamızın ailelerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından öğretilmiş olduğumuz düşüncesindeyim.”

‘BİZLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR’

Şaşmaz yazısına şöyle devam etti: 2021 yılı İstiklâl Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı olarak kabul edilen ülkemizde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunmuş olduğu bütün ülkelerde, anlam ve öneminin hatırlanması için, anne ve babalara, öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. İstiklâl marşının 100’üncü, Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri’nin vefatının 750’nci, Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıldönümüne de tekabül eden, 2021 yılının, 814.578 km2 topraklarda oturan 84 milyon insanımızın ve nerede yaşarsa yaşasın; Türkçe konuşan, imanıyla coşan, kendini Türkiye Cumhuriyeti bireyi hisseden herkesin, özellikle yıl içerisinde bu değerlendirmeyi iyi düşünmesi gerekmektedir.

‘ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM’

Şaşmaz yazısını, “Yunus Emre’den “İlim, kendini bilmektir”, Hacı Bektaş Veli’den “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” ve Mehmet Akif Ersoy’dan “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın”. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde, İstiklâl mücadelesinin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” sözleriyle bitirdi.