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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

İstihbarat, Brandenburg’da AfD’yi izleyecek

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İstihbarat, Brandenburg’da AfD’yi izleyecek
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Brandenburg İçişleri Bakanlığı’nca bugün yapılan açıklamada, AfD Brandenburg parti teşkilatının faaliyetleri eyalet istihbarat tarafından izlenecek.

BAKANLIKÇA yapılan açıklamada, partinin eyaletteki tüm faaliyetleri Brandenburg Eyaleti iç istihbarattan sorumlu Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından gözetim altına tutulacağı belirtildi. Gözetim altında tutulma kararının uzun süren incelemeden sonra verildiği kaydedildi. Aşırı sağcı illegal örgütlerle bağlantısı tespit edilen ve bu bağlantıyı AfD’ye üye olduğunda gizlediği için parti üyeliğinden atılan AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı eski Başkanı Andreas Kalbitz’e teşkilat sahip çıkmıştı. Kalbitz, partiden ihraç edilmesine rağmen, eyalet meclis grubundan atılmamıştı. Kalbitz, aşırı sağcı tutum ve açıklamalarıyla ülkede birçok kesim tarafından nazi olarak nitelendirilen Thüringen AfD lideri Björn Höcke ile birlikte parti içindeki aşırı sağcıların önemli ismi olarak biliniyor.

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