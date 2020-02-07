İstifadan sonra maaştan da vazgeçti

FDP Thüringen Eyalet Meclis Grubu, Thomas Kemmerich’in hakkı olan yaklaşık 100 bin Euro’luk maaşı almayacağını açıkladı. Kemmerich de yeni başbakanın seçilmesi konusunda cuma günü Eyalet Meclis Başkanı Birgit Keller ile görüştü. Daha sonra basına kısa bir açıklama yapan Kemmerich “Derhal istifa söz konusu değil. Çünkü eyalet hükümetinin karar alması için bir hükümet yetkilisine ihtiyaç var. Ben Meclis Başbakanı’na yaşlılar konseyini toplamasını söyledim. Thüringen Anayasası’na göre bir hafta içinde Meclis’in en yaşlı üyeleri toplanıp yeni başbakanın nasıl seçileceğine karar verecek” dedi. Kemmerich’in sözcüsü yaşlılar meclisinin 18 Şubat’ta toplanacağını bildirdi.