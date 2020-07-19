‘İstifa etsin, polisin omzundaki yük kalksın’

ALMANYA’nın Hessen Eyaleti’nde NSU kurbanlarının avukatı Seda Başay Yıldız, Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Janine Wissler ile komedyen ‘Jilet Ayşe’ lakablı İdil Baydar’ın bilgilerinin polis bilgisayarlarından indirilmesi ve neonazilerce ölümle tehdit edilmelerinin yankıları sürüyor. Tehdit mektuplarının polis bilgisayarlarıyla ilişkisinin ortaya çıkması üzerine tartışmalar alevlenmiş, Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch emekliliğe sevk edilmiş ve yerine Roland Ullman atanmıştı. SPD Frankfurt Teşkilat Başkanı Mike Josef ile Hessen milletvekili Turgut Yüksel, tehdit olayının siyasi sorumlusunun olduğu gerekçesiyle Peter Beuth’un istifasını istediler. Sosyal demokrat politikacılar basın açıklamasında “Hessen İçişleri Bakanı Beuth sandalyesine yapışıp kalmayıp istifa ettiği takdirde polisin omuzlarından büyük bir yük kalkacaktır” dediler. Josef ve Yüksel, polise yönelik genel bir suçlamaya karşı olduklarını da ifade ettiler.

‘OLAYLAR AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI’

Kültürlerarası yeterliliğin önemli bir işe alım kriteri olması gerektiğini kaydeden Turgut Yüksel, “Polisin toplumumuzun çeşitliliğini yansıtmasını sağlaması için her zaman çalıştım. Polis memurlarının büyük çoğunluğu demokrasimizi sağa ve demokrasi karşıtlarına karşı savunuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanı’nın sorumluluktan kaçması daha da kötü bir durumdur. Eyalet polis şefini feda etmek yeterli değildir. Daha da önemlisi Yeşiller CDU hükümeti görevi sırasında oluşan aşırı sağcı yapıyı ortaya çıkarmak ve bertaraf etmektir. NSU olayından beri polise karşı büyük bir güven kaybı yaşandı. Yeni güven ortamı yaratmak için, güncel olaylar siyasi durumdan bağımsız olarak açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi.

SESSİZLİK UTANÇ VERİCİ

Josef ve Turgut Yüksel Hessen Başbakanı Volker Bouffier (CDU) ile Başbakan Yardımcısı Tarek Al Wazir’in (Yeşiller) konuyla ilgili açıklama yapmamalarını da şu sözlerle eleştirdiler: “NSU terör örgütünü araştırma komisyonunu kurma kararına destek vermeyi reddeden Yeşiller şimdi de İçişleri Bakanı’nın sorumsuzluğu ve yönetim başarısızlığının üstünü kapatmak istiyorlar. Yeşiller’in sessizliği, geçmişteki Hessen Meclisi NSU Araştırma Komisyonu’nda incelemeler yaptırılmaması ve Anayasayı Koruma Örgütü’nün belgelerine engel koyulması, bugün aşırı sağ ölüm tehditleri açısından da utanç vericidir. Ölümle tehdit edilen kadınlarla dayanışma içindeyiz. Aşırı sağa karşı mücadele, çağrılar ve dudaktan dökülen ifadelerden ibaret olmamalıdır. Ölümle tehdit edilen insanlar CDU ve Yeşiller’in kaçmasını hak etmiyor. Haklı olarak demokratik devletin kendilerini korumasını ve olayları aydınlığa kavuşturmasını bekliyorlar.”