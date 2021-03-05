İşte Almanya’nın fakirlik raporu

RAPORA göre Almanya’da salgının başladığı 2020 yılında 15 milyon hane gelir kaybı yaşadı. Özellikle alt gelir grubu ile normal geliri olanlar çok etkilendi. Gelir durumu iyi olanlar ve üst gelir grubu ise korona salgınından hiç etkilenmedi ve gelirlerini artırdı. Almanya’da farklı gelir grupları ve sosyal tabaka arasında sınıf atlama şansı oldukça düşük. Rapora göre en alt tabakadan gelen bir kişinin üst gelir grubuna çıkma şansı oldukça az. Almanya’daki gelir gruplarının 5’e ayrıldığı raporda, en alt gelir grubundakilerden araştırmaya katılanların yüzde 30’u varolan sabit giderlerini ödemekte zorluk çektiklerini kaydetti. Özellikle serbest meslek sahipleri korona nedeniyle zor günler geçirdi. Varolan masraflarının üstüne bir de gelirlerinin düşmesi nedeniyle bu grubun çok zor durumda kaldığı kaydedildi. Rapordaki verilere göre 500 bin Euro’dan fazla nakit veya gayrimenkul varlığı olanların oranı yüzde 3.8 olarak tespit edildi. Orta gelir grubunda hane başına ortalama brüt varlık değeri de 2008’de 144 bin euro olurken, 2018’de 194 bin euroya çıktı. Bu grupta erkeklerin brüt varlık değeri 145 bin, kadınların ise 104 bin euro olarak belirlendi. Halkın yaklaşık yarısı ise 50 bin euroluk varlığa sahip.