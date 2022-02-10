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HABERLERAvrupa Haberleri

İspanya asgari ücreti 1167 euroya yükseltti

#İspanya#Asgari Ücret#Yolanda Diaz
İspanya asgari ücreti 1167 euroya yükseltti

İspanya’nın sol koalisyon hükümeti asgari ücreti 1167 euroya yükselttiğini açıkladı. Böylece hükümet 2019 yılında iktidara geldiğinden bu yana dördüncü kez asgari ücret artışı yapmış olacak.

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İSPANYA’da sol koalisyon hükümetin Çalışma Bakanı Yolanda Diaz tarafından yapılan açıklamada, asgari ücrete yüzde 3.6 zam yapılarak aylık 1167 euroya yükseltileceği belirtildi. Diaz, sendikalarla artış konusunda varılan anlaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, artışın 1 Ocak’tan itibaren geriye dönük şekilde uygulanacağını kaydetti. İspanya’da iş dünyası temsilcileri artışı desteklemezken artışa razı olmak durumunda kalacak. Bu artış hükümetin, asgari ücreti aylık ulusal ortalama maaş olan 1944 euronun yüzde 60’ına getirme planı konusunda son adımı oldu. Artışı ‘çok önemli bir dönüm noktası’ olarak niteleyen Diaz, geçmişte maaşları baskılayarak diğer uluslarla rekabet etmenin zayıf bir ekonomi ve güvencesiz bir iş ortamına yol açtığını ve adaletsiz olduğunu kaydetti. Diaz, “Biz verimlilik ekseninde rekabet etmek istiyoruz, düşük ücret ekseninde değil” dedi.

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AVRUPA’DA YEDİNCİ
Bu son artış İspanya’yı Avrupa’da yedinci yüksek asgari ücrete sahip ülke konumuna getirdi. İspanya’nın komşusu Portekiz’de aylık asgari ücret 705 euro, diğer komşusu Fransa’da ise 1603 euro düzeyinde. Hükümetin çalışma reformu geçen hafta İspanyol parlamentosunda bir oy farkla onaylanmıştı.

 

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