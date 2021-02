‘İslam düşmanlığı tüm dünya için tehdit’

KIRAN, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Dışişleri Bakanımızın taziyelerini ve selamlarını iletmek isterim. Buradaki törenlerde hükümetimizi temsil etmek için bulunuyorum” dedi. Hanau’daki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyip ailelere başsağlığı ve sabır dileyen Kıran, şunları söyledi: “Yükselen İslam düşmanlığı ve İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı sadece Türk ve Müslüman toplumu için değil, bütün insanlık için ortak tehdittir. Bu tehdit önlenemediği müddetçe nerelere varabileceğini daha önce Solingen’de olduğu gibi daha önce NSU cinayetlerinde olduğu gibi Hanau’da da acı tecrübeyle yaşadık.”

‘DAYANIŞMA ÖNEMLİ’

Alman makamlarının bunun farkında olup dayanışma sergilemesinin önemli olduğunu belirten Kıran, “Ama bu dayanışmanın sonuç vermesi çok daha önemli. Muhataplarımızdan her zaman bu katliamın sorumlularının yargı karşısında hesap vermesi için ve bu soruşturmaların hızlıca tamamlanması için beklentilerimizi iletiyoruz. Ailelerimizin acısı büyük. Ailelerimizle olan matemi her zaman paylaşıyorum. Onlarla olan dayanışma duygusunu her zaman diri tutacağız. Tekrar ifade ediyorum, Hanau’yu unutmayacağız, unutturmayacağız.”





Hanau’daki dün (cuma) düzenlenen anma törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın yanı sıra Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren katıldı.