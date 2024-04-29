İslam düşmanlığı gösterisine tepki

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ALMANYA’nın Hamburg kentinde hafta sonu İslam düşmanlığına karşı düzenlenen protesto gösterisi, ülke genelinde yeni bir tartışma başlattı. Almanya’da demokratik sistemi reddettiği ve ‘hilafet’ devleti kurulmasını istediği için faaliyetleri 2003 yılında yasaklanan Hizb-ut Tahrir hareketinin uzantısı olarak nitelenen ‘Muslim Interaktif’ (Müslüman Etkileşimli) girişimi tarafından Hamburg’un St. Georg kesiminde düzenlenen gösteriye tepki gösterildi. Hamburg Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı raporlarında ‘kesinleşmiş aşırı hedefler peşinde’ olarak nitelendirilen girişimin öncülüğünde düzenlenen gösteri sırasında protestocuların ellerinde “Çözüm Hilafet”, “Değerler diktatörlüğünü durdurun”, “Müslümanlar susmaz” yazılı afişler taşımaları tepkiyle karşılandı. Hamburg polisinin verilerine göre gösteriye 1200’e yakın kişi katıldı.

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KATI MÜDAHALE İSTEDİ

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya’da düşünceyi ifade özgürlüğünün büyük harflerle yazılı olduğunun altını çizerken, ‘hilafet’ devleti gibi taleplerin bu özgürlük sınırlarını aştığını söyledi. “Caddelerimizde böyle radikal bir gösteriyi görmek zor katlanılabilir bir şey” derken, böyle durumlarda ilgili birimlerin katı bir biçimde müdahale etmelerini istedi. Faeser, gösteri ve düşünceyi ifade özgürlüğü sınırlarının aşılmaması uyarısında bulunurken, “Hamas terörü propagandasına da Yahudi düşmanı söylemlere de şiddete de yer yok” dedi. Yeşiller İç Politika Sözcüsü Lamya Kaddor, Bakan Faeser’e Hizb-ut Tahrir yanlısı dernekleri yasaklama çağrısında bulundu. FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin Kuhle de Almanya’daki özgürlükçü, demokratik temel düzeni tehdit eden yabancılara yaptırımlar uygulanmasını istedi. CDU İç Politika Sözcüsü Alexander Throm da bu tür gösterileri ‘utanç verici’ olarak nitelerken, sınır dışı da dahil katı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.