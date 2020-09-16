İslam düşmanları yine yollarda

SEÇİMLERE 4 haftadan daha az bir süre kala Viyana’da İslam düşmanları yine yollara düştü.

Yıllardır Avusturya genelinde İslam ve Türk düşmanlığıyla oy avcılığı yapan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Viyana sokaklarında yine kin ve nefret saçmakta.

İslam, Türk ve Türkiye düşmanlığını körüklemekte.

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Yıllarca FPÖ Genel Başkanlığı yapan, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Lideri Sebastian Kurz’un 2017 yılında kurduğu koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı, Kamu Hizmetleri ve Spor Bakanı olarak görev alan Heinz-Christian Strache, Viyana seçimleri öncesi hem sokaklarda hem de sosyal medyada İslam düşmanlığı ile oy avına çıktı.

İspanya’nın İbiza Adası’ndaki bir villada, kendisini bir Rus oligarkın yeğeni olarak tanıtan kadınla ‘pazarlık’ yapan, FPÖ’ye bağışta bulunması ve partisi lehine yayın yapması halinde ‘Kurier’ gazetesini satın almasında yardımcı olacağı, hatta devlet ihaleleri verilmesinde öncelik tanıyacakları yönünde söz verdiğini içeren videonun yayınlanması üzerine 2019 yılında tüm görevlerinden istifa eden ve FPÖ’den de kovulan Strache, Müslüman düşmanlığıyla Viyana’da söz sahibi olmak istiyor.

Seçimlere ‘HC Timi’ adı altında oluşturduğu ‘partiyle’ katılıyor.

İşte bugünlerde, politik ahlaktan yoksun Strache’nin Viyana’da bir kafede otururken görüntülerinin yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıyor.

Strache, “12 Eylül 1683’te Osmanlı ordusunun yenilmesiyle Türklerin 2. Viyana kuşatması sona erdi.

Ama ne yazık ki, bugünkü Viyana inanılmaz şekilde değişti.

Bizim Viyanalılarımız kendi kentlerinde azınlık oldu, anadilleri Almanca olan çocuklarımız Viyana’daki okullarda marjinalleşti, kente ait sosyal birimler göçmen kökenlilerin ellerine geçti.

Birçok kesimde işlenen suç sayısı arttı, kültürel sürtüşmeler çoğaldı, yabancı çete savaşları, bıçaklamalar güncel oldu, gizli İslamlaşma her geçen gün hızla artıyor, buna paralel olarak Yahudi düşmanlığı da.

Yeter artık! Viyana’nın yeniden gerçekleri söyleyen ve orijinal yolunda devam eden bir HC Strache’ye ihtiyacı var” diyor.

Videonun sonuna doğru hoparlörden ezan sesi yükseliyor.

Bunu duyan Strache telefonunu masaya vurarak, “Yeter artık” diyor.

Ve görüntüye partisinin “Birlikte. Viyana için ayağa kalk!” sloganı geliyor.

Ezan sesine bile tahammül edemeyen Strache, Müslümanlara kin kusuyor.

2017 yılında Avusturya’da yapılan genel seçimler öncesi de, o zaman FPÖ Lideri olan Strache, benzer yöntemlere başvurmuştu.

Hollanda’daki aşırı sağcı, ırkçı İslam düşmanı Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders’le birlikte seçim kampanyası yapmıştı.

Fransa’daki aşırı sağcı, eski adı Milliyetçi Cephe (FN) olan ‘Ulusal Birlik (RN) Lideri Marine le Pen’in de desteğini almıştı.

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Geert Wilders de yıllardır Hollanda’da Müslümanların sırtından oy avcılığı yapmaktadır.

Televizyon programlarına çıkıp, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’in yasaklanmasını istiyor.

Camilerin kapatılmasını istiyor.

İslam ülkelerinden göçe kapıların kapatılmasını istiyor.

Kur’an-ı Kerim’in Alman Nazi lideri Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ kitabından farklı olmadığını söylüyor.

“İslami ideoloji Nasyonal Sosyalizmden (Hitler faşizmi) daha tehlikeli” diyor.

Ağır hakaretlerle Müslümanların peygamberine, peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret ediyor.

Hollanda mahkemeleri ise bunun Müslümanlara, İslam’a hakaret olduğunu, ‘nefret dili’ olduğunu kabul ediyor, ama cezaya gerek görmüyor.

Bu tutum da, Geert Wilders ve birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağcı partiler ile politikacıları her geçen gün daha çok İslam düşmanlığı yaparak oylarını artırmaya yönlendiriyor.