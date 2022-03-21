Irkçıların saldırdığı o mezarlar yenilendi

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Kimliği hâlâ belirlenemeyen ırkçıların Iserlohn’daki saldırdığı Müslüman mezarları eski görünümüne kavuştu.
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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Iserlohn Merkez Camisi Başkanı Doğan Üstün, saldırı sonrası mezarlık tamir çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Saldırıya uğrayan Müslüman mezarlığımızı Iserlohn’daki Müslüman cemaati Bündnis der Müslime in Iserlohn (BMI) ve Hagen Belediye Meclisi’ndeki HAK parti gurubundaki arkadaşlarla eski haline getirdik. 20 Mart Pazar günü özellikle mezarları tahrip edilmiş aileleri çağırarak BMI sözcümüz Mustafa Elbuziani’nin katılımıyla sembolik açılışımızı yaptık. Maddi destek veren tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Zarar gören mezarlıkta defin bulunanların ikisi Türk vatandaşı çoğunluğu Fas, Lübnan ve diğer Müslüman kişilere aitti. Arkadaşlarla bir komisyon kurduk. Çeşitli fiyat teklifleri aldık. Sonuçta sağ olsun bir Alman iş insanı komşumuz masrafın yaklaşık yarısını karşıladı. Mezarlıktaki ay ve yıldızlı sembolik görünümlü büyük mezar, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu ve din ataşeliği katkısıyla yapıldı. Kalan kısmını da hayırsever vatandaşlar karşıladı. Allah böyle bir saldırının tekrarını göstermesin.”
Almanya’nın Iserlohn kentinde geçen yılbaşı gecesi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğrayan Müslüman mezarlığında yaklaşık 32 mezar tahrip edilmişti.