Irkçılar durmuyor! Kapı ziline gamalı haç çizdiler

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ALMANYA’da siyasilerin seçimleri kazanmak uğruna ‘sağ popülist’ söylemlerde bulunması, ırkçıları cesaretlendirdi. Bir hafta içinde Almanya’nın çeşitli kentlerinde ırkçı olaylar ve saldırılar yaşandı. Geçen hafta Dortmund’daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camii’ne kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildi. Bu mektuplardan önce de Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerde yapılan aramalarda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

HASTANELİK ETTİLER

Berlin’de ise yine geçen hafta hem metroda hem de baliyö treninde iki farklı ırkçı saldırı yaşanmıştı. Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hitler selamı veren aşırı sağcı iki Alman genci, gece geç saatlerde metroda aynı vagonda yolculuk yapan 25 yaşındaki bir Kanadalıyı tekme tokat saldırarak dövdü. Vagondaki saldırıyla yetinmeyen aşırı sağcılar, yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte metrodan inen Kanadalının peşine düşüp, sokakta da saldırdılar. Irkçı ve yabancı düşmanı söylemlerde bulunan saldırganlar, yüzüne ve karnına vurarak Kanadalı genci hastanelik etti. Aşırı sağcılar Schöneberg’de de bir banliyö treninde sırt çantasının üzerinde ırkçılığa karşı söylem bulunan 22 yaşında bir genci dövdü. Saldırganlar ilk durakta banliyö trenini terk edip kayıplara karıştılar.

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RESMEN FİŞLEMİŞLER

Son olay ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı bir kasaba olan Unna’da yaşandı. 2 Ukraynalı, 1 Kürt ve 1 Türk ailenin yaşadığı bir binada göçmenler resmen fişlendi. Irkçılar, apartmanın girişinde bulunan kapı zillerinden birine gamalı haç çizdi, diğer zile de ‘Kürt’ yazdı. Kapı zillerini gören bina sakinlerin endişeyle polise haber verdi ancak olay yerine gelen polis ekipleri “Bundan bir şey çıkmaz” diyerek olay yerinden ayrıldı. Bina sakinlerine de isterlerse şikâyetçi olabileceklerini söyledi.