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Avrupa
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 19:53,Son Güncelleme:/

Irkçı terörün hedefi olan Hanau’da, camiye ırkçı mektup

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Irkçı terörün hedefi olan Hanau’da, camiye ırkçı mektup
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Geçen hafta ırkçı terör saldırısı sonucu 4’ü Türk, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya’nın Hanau kentindeki bir camiye, posta yoluyla hakaret ve ırkçı ifadeler yer alan bir mektup gönderildi.

Irkçı terörün hedefi olan Hanau’da, camiye ırkçı mektupDİTİB’e bağlı Hanau Camisi’ne gönderilen mektupta, yabancı ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlere yönelik hakaretler yer alıyor. DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00’de posta aracılığıyla gelen ırkçı mektubun, emniyet birimlerine bildirildiğini ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı. Özkan, “Hanau’da acımız tazeyken, bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın cuma namazı sonrası Hanau’da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup, bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı” ifadelerini kullandı.

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