Irkçı terörün hedefi olan Hanau’da, camiye ırkçı mektup

DİTİB’e bağlı Hanau Camisi’ne gönderilen mektupta, yabancı ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlere yönelik hakaretler yer alıyor. DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00’de posta aracılığıyla gelen ırkçı mektubun, emniyet birimlerine bildirildiğini ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı. Özkan, “Hanau’da acımız tazeyken, bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın cuma namazı sonrası Hanau’da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup, bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı” ifadelerini kullandı.