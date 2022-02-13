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HABERLERAvrupa Haberleri

Irkçı saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

#Almanya Eyalet Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert#DİTİB Almanya Sultan Ahmet Camisi’Ne Yapılan Irkçı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Irkçı saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Almanya’nın Kuzey Ren Vesftalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi’ne yapılan ırkçı saldırı sonrası Eyalet Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert camiyi ziyaret etti.

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vesftalya eyaletinin Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi’nin kapısına geçen Salı günü gamalı haç çizilerek ırkçı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Kuzey Ren Vesftalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert, ırkçı saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camiyi ziyaret etti. Türkeli Dehnert, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bu tür saldırıların polise haber verilmesini ve küçümsenmemesi gerektiğini söyleyerek, hükümetin de bu tür saldırılara karşı önlem alınması için çalışacağını ifade etti. DİTİB Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı gerçekleştirenlerin her yerde arandığı açıklanırken, Dortmund Emniyet yetkilisinin de katıldığı ziyarette, cami yöneticileri cami girişlerine daha kaliteli kameralar ve daha sıkı polis kontrolü için hükümetten destek talep etti.

 

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#Almanya Eyalet Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert#DİTİB Almanya Sultan Ahmet Camisi’Ne Yapılan Irkçı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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