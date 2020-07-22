Irkçı Alman ‘Mahvedeceğim’ demişti... Benzin döküp yaktı

SALDIRGANIN, iş yerinde diğer müşterileri de rahatsız ettiğini belirten Vugar Askerov, şunları söyledi: “Dışarı çıkması için rica ettim. Bundan rahatsız oldu, beni tehdit etmeye başladı. Bana ‘Sen kim oluyorsun da beni Almanya’dan kovuyorsun’ dedi. Dışarı çıktı, yan taraftaki kahvenin önünde de insanlar vardı ve bütün yabancılara hepiniz ülkenize dönün diyerek küfürler etti, tehdit etti. Sakinleştirmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Otobüs şoförü polis çağırmak zorunda kaldı. Gelen polislerin yanında da aynı şeyleri yaptı. ‘Bu Azerbaycanlıdır Azerbaycan’a geri dönmelidir. Yabancılar geri dönmelidir, burada kalmamaları lazım. Bizim ülkemizde bize yasak koyuyorlar’ diye bağırdı. Polisler ise buna rağmen bir şey yapmadı. Daha sonra iş yerinin duvarına ‘Nazi Domuzları’ yazıp ok çizdi. Bunun için yine polis çağırdım. Görüntüleri gösterdim. ‘Yasak koymama rağmen gelip buraya yazıyor’ dedim. Biz bir şey yaparız diyorlar ama yapmıyorlar.”





‘KİMSE DURDURMAMIŞ’

“Bir hafta önce hazırlıklı bir şekilde arabayı kundaklamaya geliyor. Çantasında benzinle. İki şişe, birisinde benzin diğeri boş onunla arabanın camlarını kırıyor. Yanından geçen vatandaşlar da hiçbir tepki vermiyor. Durdurabilirlerdi fakat durdurmuyorlar. Irkçı saldırgan da bezin döküp arabayı yakıyor. Daha önce de ‘Ben burayı mahvedeceğim’ diyordu. Maksadı dükkânı yakmaktı. Arabadan başlıyor, çünkü araba yanarsa dükkân da yanar. Polise görüntüleri verdik, neticede hiçbir şey yok, bekliyoruz. Adam devletten geçiniyorsa zararımızı ödemeyeceğini söylediler. Bekliyoruz, şu anda mağduruz. Saldırgan yabancı düşmanı. Polisin yanında bile yabancı düşmanlığı açıkça belliydi, itiraf etti. Polis şahittir.”