İnternetten nefret suçlarına hapis cezası!

YÜRÜRLÜĞE giren yasayla sosyal hesaplar üzerinden hakaret edene 2 yıl, ölümle ve tecavüzle tehditte bulunana 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Şubat 2022’den itibaren ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemler ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları silmek zorunda kalacak ve ayrıca paylaşımları derhal Federal Suç Dairesi’ne bildirmekle yükümlü olacak. Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabilecek ve bu doğrultuda yargılama yapılabilecek. Polis ve yargı, insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek” ifadelerini kullandı.