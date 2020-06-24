İnsan tacirlerine şafak baskını

SABAH saat 06.00’da başlayan baskınlarda federal polis teşkilatını bağlı 170 polis görev aldı. Wedding semtindeki bir evde polis çete üyesi dört kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında uluslararası yakalama emri bulunan bir Arnavut vatandaşı da bulunuyor. Federal polis sözcüsü baskınlarla ilgili, “Amacımız uluslararası faaliyet gösteren insan taciri çeteyle ilgili delil ve belge toplamak” dedi. Yunan, Makedon, Kosovalı, Arnavut ve Alman çete üyelerinin Balkanlar üzerinden Almanya’ya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu Avrupa’nın diğer ülkelerine kaçak yollarla insan taşıdıkları belirlendi.

Genellikle otobüslerle kaçakları taşıyan çetenin, Almanya’ya veya diğer Avrupa ülkelerine getirdikleri her bir kişiden 9 bin Euro’ya kadar para aldıkları belirlendi. Polis şimdiye kadar çetenin gerçekleştirdiği 16 suçu tespit ederken, 60 suçla ilgili delil topladı. Yunanistan ve İtalya’da sahte çalışma izin belgeleri ile sahte iş sözleşmeleri hazırladıkları tespit edilen çetenin, Berlin’e getirdikleri kaçaklara evler sundukları da polisin ulaştığı bilgiler arasında.



