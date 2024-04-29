‘İmparatorluk Vatandaşları’ hakim karşısında!

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7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan 27 kişiden 9’unun yargılanacağı ilk duruşma Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yapıldı. Frankfurt’ta yapılacak duruşmaların mayıs ayında, Münih’te de haziran ayında başlaması öngörülürken, Stuttgart’taki ilk duruşmaya darbe planlarının lideri konumundaki Prens XIII. Heinrich Reuss katılmadı.

DURUŞMALARIN AYLARCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Frankfurt’ta yaşayan emlak milyoneri Reuss’un önümüzdeki haftalarda Stuttgart’ta hakim karşısına çıkarak ifade ve hesap vereceği belirtildi. Federal Meclis’e baskın yaparak Şansölye Olaf Scholz ve Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock başta olmak üzere diğer bakan ve milletvekillerini rehin alıp devre dışı bırakma planları yapmak, terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak ve ülkeyi tehlikeye düşürecek şiddet eylemleri hazırlığı yapmakla suçlanan ‘İmparatorluk Vatandaşları’ ile ilgili duruşmaların aylarca sürmesinden hareket edildiğine de dikkat çekildi.