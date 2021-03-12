İlk yardıma gitti, yumrukladı

OLAY geçen yıl 8 Kasım ayında yaşandı. Kassel’de mültecilerin kaldığı yurdun görevlileri, 32 yaşındaki mülteci Amar H.’nin bina girişinde olay çıkarıp, yangın söndürme tüpünü püskürttüğü gerekçesiyle polis çağırdı. Bunun üzerine yurda polisle birlikte ilk yardım görevlileri de gitti. Polis raporunda sarhoş olduğu söylenen mültecinin merdivenle hem polise hem de ilk yardım ekibine saldırdığı ve tükürdüğü belirtildi. Polis raporunda, “Olay yerine gelen doğu karakolunda görevli memurlar biber gazı kullanarak saldırıyı savuşturdu ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Bu sırada saldırgan, polis memurlarına ve ilk yardım ekibine tükürmüştür” denildi. Ancak polis raporunda belirtilmeyen bir nokta güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir ilk yardım görevlisinin iki-üç adım geri çekilerek kuvvet alıp sedyeye yatırılmış ve elleri bağlı olan savunmasız mülteciye yumruk attığı, polislerin de olaya müdahale etmedikleri net bir şekilde görülüyor. Doktor raporuna göre mültecinin elmacık kemiği iki yerden kırılıyor ancak polisler bu yumruğu görüntülere rağmen rapor etmiyor SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis raporunda hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirilen mültecinin araçta da olay çıkardığına yer verildi. Buradaki karmaşada bir polis memuru ve ilk yardım görevlisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Geceyi hücrede geçiren Amar H., ertesi gün polise giderek kendisine yumruk atan ilk yardım görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kassel Savcılığı, Amar H.’nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunan polisler hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis ise savunmasında, görüntülerdeki atılan yumruğun mülteci Amar H.’ya isabet edip etmediğinin belli olmadığını, hatta yumrunun sedyedeki yastığa gelmiş olabileceğini iddia ederek soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

Adnan Aykaç

MAĞDURLA ALAY EDİYORLAR

2015’te Halep’ten kaçarak Almanya’ya iltica eden Amar H.’nin Hamburglu avukatı Adnan Aykaç, “Polisin, video görüntülerinde net bir şekilde belli olan her şeyi önemsizmiş gibi göstermesi skandaldır” dedi. Amar H.’nin sedyeye bağlı olduğuna dikkati çeken Aykaç, “Bu işkencenin sınırında bir girişim. Hukukun, her şeyin doğru yolda gitmediği durumlarda rengini belli etmesi gerekir. Böyle bir durumda polisin savunması mağdurla alay etmek anlamına gelmektedir” dedi. Olayın ortaya çıkması sonrası ise ilk yardım görevlisinin işine son verildiği belirtildi. İşverenden yapılan açıklamada, “İlgili görevliye yönelik iddialar doğruysa bunun yardım organizasyonu değerleriyle örtüşmediğini söyleyebiliriz” denildi.