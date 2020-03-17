‘İleri yaştakiler daha dikkatli olsun’

“BİRİNCİ ve ikinci kuşak insanlarımız koronavirüs bulaşma tehlikesinin en yüksek olduğu risk grubunda. Özellikle de bağışıklık sistemi düşük, kalp ve böbrek yetmezliği, astım gibi kronik hastalıkları bulunan yaşlılarımızda virüse yakalanma riski çok daha yüksek. Koronavirüs bulaşanlardan 80 yaşın üzerinde olanlar arasında ölüm oranı yüzde 13.8’e ulaştı. Diğer yaş gruplarında bu oran çok daha düşüktür. O yüzden özellikle yaşlılar günlük yaşamlarında çok daha dikkatli olsunlar ve daha dikkatli davransınlar.”

Ancak herkesin bu virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Türk-Alman Toplumu Başkanı ve Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği Onursal Başkanı olan Dr. Savaşer, şöyle devam etti: “Biz Türkler yakınlarımızla, dostlarımızla beraber olmayı severiz. Ancak kalabalık yerlere girip çıkmak koronavirüs buluşması riskini artırıyor. Toplu yerlerde bu virüsün dokunma, öksürük ve nefes yoluyla bulaşma tehlikesi daha fazla. Mümkün olduğunca böyle mekânlardan uzak durmalıyız. Ev toplantılarından da kaçınmalıyız. Ben şahsen aile ziyaretlerini bile tavsiye etmiyorum. DİTİB’in camilerde toplu namaz kılınmasını gönüllü olarak durdurma kararı almasını çok yerinde buluyorum.”

Yüksek ateş, mide bulantısı, öksürük gibi durumlarda mutlaka hiç zaman kaybetmeden ev doktoruna başvurulmalı. Acil durumlarda ise 116117 veya 08000117722 numaralara telefon edilerek yardım istenebilir. Ayrıca Federal Sağlık Bakanlığı’nın 030/346465100 nolu ‘yurttaş telefonu’ndan da bilgi alınabilir.

ALINACAK BAZI ÖNLEMLER

* Dışarıdan eve geldiğinizde, yemek hazırladıktan ve yedikten sonra, tuvaletinizi yaptıktan, burnunuzu temizledikten sonra mutlaka düzenli olarak ellerinizi yıkayın. Hem de ellerinizin her iki tarafını da iyice sabunlayın, akan suyla 20-30 saniye yıkayın ve sonra da temiz bir havluyla kurulayın.

* Ellerinizi yıkamadan ağzınıza da burnunuza da yüzünüze de gözünüze de sürmeyin.

* Öksürürken başkalarına sırtınızı dönün ve mutlaka mendil veya kâğıt mendil kullanın.

* Şayet hastaysanız evden çıkmayın. Kimsenin girmediği bir odaya geçin. Mümkün mertebe diğerleriyle birlikte olamamaya özen gösterin.

* Herhangi bir yerinizde yara varsa mutlaka üzerine yara bandı yapıştırın.

* Evinizde özellikle mutfak ve banyoyu düzenli olarak temizleyin. Ev eşyalarını da öyle.

* Sebze ve meyveleri iyice yıkamadan yemeyin. Eti en az 70 derecede ısıtın.

* Mutfak malzemelerini ve çamaşırları sıcak su ve deterjanla yıkayın. Kurulama bezlerini, el ve banyo havlularının çamaşır makinesinde en az 60 derecede yıkayın.

* Odalarınızı günde mutlaka birçok kez birkaç dakika havalandırın.