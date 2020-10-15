İkinci dalgayı kaldıramayız

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyalet başbakanı arasında dün 8 saat süren koronavirüs zirvesinde federal hükümetin sert önlemler paketi tam onay görmedi. Saatler süren toplantıdan dışarı sızan bilgilere göre Merkel, “Bizim burada yaptığımız yeterli değil. Bu gidişle iki hafta sonra yine burada oturuyor oluruz. Gördüğüm temel hava, herkes saklanacak delik arıyor. Bu da beni üzüyor. İşin üstesinden gelemeyen sağlık idarelerinin listesi bu gidişle uzar. Ben memnun değilim. Sonuçlar felaketten kurtulmak için yeterli değil” dedi. Merkel, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ise şunları söyledi: “Patlama safhasındayız. Ciddi bir safhadayız. Bu beni endişelendiriyor. Salgının kontrolsüz yayılmasını önlemeliyiz. Alınan önlemler vakaların artmasını durdurmaya yeter mi, sonucunu 10-12 gün sonra göreceğiz. Benim endişelerim bugün bu toplantıyla dinmedi. Salgın nedeniyle Almanya yaklaşık 250 milyar euro borçlanması gerekti. Bu yüzden ikinci bir dalgayı ne sağlık sistemi olarak ne de ekonomik olarak kaldıramayız.”

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de çıkan kararlardan memnun olmadığını ifade etti: “İkinci bir kapanmaya, kimsenin inanmak istemediğinden daha yakınız. İkinci bir kapanma gelirse, refahımız çok tehlikeye girecek. Dalganın peşinden gitmek yerine, önünde durmalıyız.” Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de bu önlemleri önce insanların kabul etmesi gerekeceğini söyledi.





TOPLANTIDAN ÇIKAN YENİ ÖNLEMLER

MASKE: Son 7 günde 100 bin nüfus başına 35 vakaya ulaşılan yerlerde maske mecburiyeti genişletilecek. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde dışarıda maske takma zorunluğu gelecek.

SOSYAL TEMAS: Son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 vakayı aşması durumunda özel eğlencelere katılımcı sayısı kamusal alanda 10 kişiyle sınırlanacak. Artışın devam etmesi durumunda bu sayı 5 veya iki haneye düşürülecek.

RESTORAN, KAFE, BAR: Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi geçtiği yerlerde lokaller saat 23.00’te kapanacak. Bu saatten itibaren içki satışı yasaklanacak.

GECELEME YASAĞI: Toplantıda en çok ülke içindeki riskli bölgelerden gelenlere otellerde geceleme yasağı üzerinde tartışma çıktı. Bazı eyaletler yasakta diretirken, bazıları bu uygulamaya karşı çıktı. Bir uzlaşma sağlanamayınca, karar 8 Kasım’da yapılacak toplantıya ertelendi.