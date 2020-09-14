‘İkinci dalganın başlangıcındayız’

KURZ, vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse kısa süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarıda bulundu. Avusturya’da cuma-cumartesi günleri arasında 869 yeni vaka tespit edilirken, vakaların çoğunun başkent Viyana’da olduğu belirtildi. Ülkede cuma günü halka açık yerlerde zorunlu maske kullanımı bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildi. 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da şu ana kadar 33 bin 159 kişide korona virüs tespit edilirken, 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.