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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

‘İkinci dalganın başlangıcındayız’

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‘İkinci dalganın başlangıcındayız’
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Avrupa’da koronavirüs salgınının etkisini yeniden artırmasıyla birçok ülkede ikinci dalga paniği yaşanıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülke genelinde Kovid-19 vakalarında ani bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, “Kovid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız” ifadelerini kullandı.

KURZ, vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse kısa süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarıda bulundu. Avusturya’da cuma-cumartesi günleri arasında 869 yeni vaka tespit edilirken, vakaların çoğunun başkent Viyana’da olduğu belirtildi. Ülkede cuma günü halka açık yerlerde zorunlu maske kullanımı bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildi. 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da şu ana kadar 33 bin 159 kişide korona virüs tespit edilirken, 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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