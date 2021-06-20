İkinci aşılama kampanyası 26 Haziran’da

İLK gerçekleştirilen kampanya kapsamında 500’e yakın kişi aşılanmıştı. İkinci kampanya için Nürnberg Belediyesi 350 doz Johnso&johnsan aşısı temin etti. Kuzey Bavyera DİTİB Başkanı Hasan Aslan ve Koordinatör İsmail Akpınar, yaklaşan tatil mevsimi nedeniyle tek dozluk aşılanmanın vatandaşlarımıza büyük avantaj sağlayacağını belirttiler. Kayıtlar 25 Haziran’a kadar her gün Eyüp Sultan Camisi’nde 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Aşılama ise 26 Haziran Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.