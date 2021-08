İki taciz şüphelisi üç gün arayla intihar etti

DRESDEN cezaevinde üvey kızına en az 18 kez cinsel tacizde bulunup bunu videoya kaydeden Steffen R., duruşmaya çıkmadan önce hücresinde ölü bulundu. Mahkeme Sözcüsü, “Zanlı hayatını kaybettiği için duruşma düşmüştür” açıklamasında bulundu. Zanlının ilaç alarak intihar ettiği belirtilirken, geçen yıl aralık ayından bu yana psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi. Bu olaydan üç gün önce ise yine cinsel tacizle suçlanan Çeçen asıllı Said Ali’nin kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Said Ali’nin para cezasını ödemediği için 20 günlük hapis cezasında olduğu ancak hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunulduğu için başka bir gözaltı hücresine alındığı belirtildi. Zanlının burada intihar ettiği açıklanırken, hapishane müdürü Rebecca Stange, her iki zanlı hakkında da intihara meyilli oldukları yönünde bir rapor bulunmadığını, tek kişilik hücrede kaldıklarını söyledi. Soruşturma için yapılacak otopsi raporunun beklendiği kaydedildi.