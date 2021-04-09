İki eyaletten eğitimde farklı karar

KUZEY Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, uzaktan eğitimin şimdilik 16 Nisan’a kadar geçerli olacağını belirtti. Ancak bitirme sınıfları ile 10’uncu sınıf öğrenciler için okulda eğitim devam edecek. Bu eyalette lise bitirme sınavları (Abitur) planlandığı gibi 23 Nisan’da başlayacak. Uzaktan eğitimin yanı sıra ebeveynleri çalışan öğrenciler için ise okullarda eğitim imkânı sunulacak.

Berlin eyaletinde ise Paskalya sonrası tatilden önce olduğu gibi okulda yarı zamanlı eğitim devam edecek. 12 Nisan’dan itibaren 1’den 6’ya kadar olan sınıflar ile 10’dan 13’e kadar olan sınıflar okullarda yarı zamanlı eğitim yapacak. 7’nci, 8’inci. ve 9’uncu sınıf öğrencileri ise 19 Nisan’da okulda eğitime başlayacak. Aynı şekilde 19 Nisan’dan itibaren her öğrenci haftada iki kez hızlı test yaptırmak zorunda olacak.