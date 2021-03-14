Üç eyalette seçim var

BADEN Württemberg’de Winfried Kretschmann liderliğindeki Yeşiller Partisi’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son yapılan anketlerde en yakın rakibi Hıristiyan Birlik Partisi’ne (CDU) açık ara fark atan Yeşiller’in yüzde 30’un üzerinde oy alması bekleniyor. Geçen hafta patlak veren maske skandalından sonra CDU’nun oylarının etkilenip etkilenmeyeceği de merakla bekleniyor. Bilindiği gibi, CDU ve CSU’lu federal meclis milletvekillerinin korona maskelerinin satışında aracı komisyonu aldıkları ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 7.7 milyon seçmenin yer aldığı bu eyalette son yapılan anketlerde Yeşiller’in yüzde 32, CDU’nun yüzde 23, AfD’nin yüzde 13, SPD ve FDP’nin yüzde 11, Sol Parti’nin ise yüzde 4 oy alması bekleniyor.

KOALİSYON DEVAM EDER Mİ?

Baden Württemberg’de CDU, 2011’de Kretschmann liderliğindeki Yeşiller kazanıncaya kadar 1953 yılından bu yana iktidarı elinde bulunduruyordu. Yeşiller, 2011’de SPD ile dört yıllık koalisyon hükümeti kurdu. Ardından 2016’de yapılan seçimlerde yine birinci parti seçilen Yeşiller, SPD’nin büyük oranda oy kaybetmesi nedeniyle, hâlâ devam eden CDU ile koalisyon hükümeti kurdu. 2016’daki seçimlerde Yeşiller yüzde 30.3, CDU ise yüzde 27 oy almıştı. SPD yüzde 12.7 ile tarihinin en kötü oyunu almış, aşırı sağcı AfD ise yüzde 15.1 oy almayı başarmıştı. 3.1 MİLYON SEÇMEN VAR

Rheinland Pfalz eyaletinde ise SPD’li Başbakan Malu Dreyer ile CDU’nun başbakanı adayı Christian Baldauf arasında başa baş bir yarış bekleniyor. İki partinin de son yapılan anketlerdeki oy oranı yüzde 30 civarında. İnsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan son ankete göre Yeşiller’in yüzde 12, aşırı sağcı AfD’nin yüzde 10 ve FDP’nin yüzde 6 oy alması bekleniyor. Bu anket sonucuna göre SPD, Yeşiller ve FDP arasında, ya da CDU, Yeşiller ve FDP arasında üçlü koalisyon mümkün görünüyor. 12 partinin yarışacağı eyalette yaklaşık 3.1 milyon seçmen var.

Hessen’de ise seçmenler yerel yönetimlerini belirlemek için sandığa gidiyor. Bu eyalette 4.7 milyon seçmen bulunuyor. Korona salgını nedeniyle birçok seçmenin mektupla oy kullanmayı tercih ettiği belirtildi. Buna rağmen sandık giderek oy kullanmak isteyen seçmenler için FFP2 maskesi de dağıtılıyor.