İki Alman askeri ABD’yi karıştırdı

SPIEGEL dergisinin özel haberine göre, Alman özel timi KSK’dan bir bölük, komutanlarıyla birlikte ocak ayında özel bir paraşüt eğitimi ve tatbikatı için ABD’nin Arizona eyaletine gitti. Bölükteki iki asker, kaza anında veya acil bir durumda bölgedeki hastanede tedavi edilip edilmeyeceklerini kontrol etmek istedi. Bu tür eğitimlerde tıbbi yardım için hastanelerde keşif kontrollerinin yapılmasının normal olduğu belirtildi.

NATO BELGESİ GÖSTERDİLER

Ancak sivil kıyafetlerle böyle bir keşfe çıkan iki asker garip tavırlarıyla hastane personelinin dikkatini çekti. İki asker, ilk önce kimlik soran hastane yetkililerine kimliklerini göstermek istemedi. Askerler, hastane yetkilileri kimlik sormada ısrar edince bu sefer de NATO belgelerini gösterdi. Ancak hastane personeli, bunun üzerine daha da şüphelenerek FBI’a haber verdi. İki Alman askerinin bir örgüte ait olduğundan şüphelenen hastane personeli, askerlerin hastaneyi havaya uçurmak istediğinden de endişelendiklerini belirttiler. Devreye Alman Büyükelçiliği girince olay aydınlatıldı.