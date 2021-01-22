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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

IKEA’yı soyan 3 kişiden biri yakalandı

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IKEA’yı soyan 3 kişiden biri yakalandı
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Almanya’da kapanma önlemlerinin uygulanmasına başlamadan bir gün önce mobilya mağazası IKEA’nın para taşıyan aracını soyan üç kişiden biri yakalandı. Soyguncunun sorgusu sürüyor.

SOYGUNCULARI yakalamak için bir ayı aşkın süre yoğun soruşturma yürüten polis, en sonunda bir şüpheliye ulaştı. Soruşturmayı sürdüren Berlin Savcılığı da yakalanan şüphelinin soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu doğruladı. Soyguncunun kimliğiyle ilgili ise açıklama yapılmadı.

POLİS İKİ SOYGUNCUNUN PEŞİNDE
IKEA’nın Schöneberg’deki mağazası 15 Aralık 2020’de saat 09.30 sıralarında soyulmuştu. Üç kişi ellerindeki silahlarla, paranın içinde bulunduğu bavulu araca yüklemeye çalışan görevlileri tehdit etmiş ve para dolu bavulu zorla almıştı. Ardından beyaz renkli Audi marka otomobille kaçmışlardı. Polis hem karadan hem de helikopterle havadan soyguncuların peşine düşmüş, ancak soyguncular polisten kaçmayı başarmıştı. Şimdi bir şüpheliyi yakalayan polis, diğer iki soyguncunun peşinde.

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