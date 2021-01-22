IKEA’yı soyan 3 kişiden biri yakalandı

SOYGUNCULARI yakalamak için bir ayı aşkın süre yoğun soruşturma yürüten polis, en sonunda bir şüpheliye ulaştı. Soruşturmayı sürdüren Berlin Savcılığı da yakalanan şüphelinin soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu doğruladı. Soyguncunun kimliğiyle ilgili ise açıklama yapılmadı.

POLİS İKİ SOYGUNCUNUN PEŞİNDE

IKEA’nın Schöneberg’deki mağazası 15 Aralık 2020’de saat 09.30 sıralarında soyulmuştu. Üç kişi ellerindeki silahlarla, paranın içinde bulunduğu bavulu araca yüklemeye çalışan görevlileri tehdit etmiş ve para dolu bavulu zorla almıştı. Ardından beyaz renkli Audi marka otomobille kaçmışlardı. Polis hem karadan hem de helikopterle havadan soyguncuların peşine düşmüş, ancak soyguncular polisten kaçmayı başarmıştı. Şimdi bir şüpheliyi yakalayan polis, diğer iki soyguncunun peşinde.