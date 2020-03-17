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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

IKEA, Almanya mağazalarını kapatıyor

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IKEA, Almanya mağazalarını kapatıyor
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Uluslararası mobilya mağazası IKEA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Almanya’da bulunan 53 mağazasını kapatma kararı aldı.

DÜNYANIN en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, Almanya genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kapatma kararının, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı. Kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.

 

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