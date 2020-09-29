İçkiye, özel eğlenceye sınır geliyor

HÜKÜMETİN planına göre özel mekânlarda eğlenceye katılım sınırlandırılacak. Bar, restoran ve kafelerde yanlış bilgi verenlerden 50 Euro para cezası kesilecek. Yanlış telefon ve kimlik bilgisi verenlere korona vakası durumunda ulaşamama tehlikesi böylece önlenmek isteniyor. Lokallerde koronavirüs bulaşmasını azaltmak amacıyla belirli bir saatten sonra içki servisi yapılmayacak. Son bir hafta içinde koronavirüs vakasının 100 bin nüfus başına 35’i aşması durumunda özel mekânlarda en fazla 25, kamusal mekânlarda en fazla 50 kişinin katılmasına izin verilecek.

Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi geçmesi durumunda, özel eğlenceye katılım sayısı özel mekânlarda 10 kişi, kamusal mekânlarda 25 kişiyle sınırlanacak. Sonbahar ve kış aylarında beklenen grip dalgasıyla birlikte muayenehane ve hastanelere yük binmesini önlemek amacıyla, ateş ölçen ambulanslar devreye girecek. Riskli gruplara mevsimsel grip aşısı yapılacak. Sosyal mesafe ve maske kurallarına korona uyarı aplikasyonu ve kapalı mekanları düzenli havalandırma uygulaması eklenecek.