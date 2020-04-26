İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...

Görevden atılan polislerin işlediği suçlar arasında uyuşturucudan çocuk pornosuna ve aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) grubu üyeliğine varıncaya kadar çeşitli suçlar bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 25 polis hakkında dava açıldı. 7 polis ise tutuklandı.