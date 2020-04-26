BERLİN / Fotoğraf: dpa
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 67 polisin görevine son verildi. Muhalefet partisi FDP Grup Başkanı Martin Hagen’in soru önergesine cevap veren eyalet İçişleri Bakanlığı, 67 polisin çeşitli suçlardan görevden atıldığını açıkladı.
Görevden atılan polislerin işlediği suçlar arasında uyuşturucudan çocuk pornosuna ve aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) grubu üyeliğine varıncaya kadar çeşitli suçlar bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 25 polis hakkında dava açıldı. 7 polis ise tutuklandı.
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