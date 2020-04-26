MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...
GeriAvrupa İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 polis hakkında...
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 67 polisin görevine son verildi. Muhalefet partisi FDP Grup Başkanı Martin Hagen’in soru önergesine cevap veren eyalet İçişleri Bakanlığı, 67 polisin çeşitli suçlardan görevden atıldığını açıkladı.

Görevden atılan polislerin işlediği suçlar arasında uyuşturucudan çocuk pornosuna ve aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) grubu üyeliğine varıncaya kadar çeşitli suçlar bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 25 polis hakkında dava açıldı. 7 polis ise tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle