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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Caffier istifa etti

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İçişleri Bakanı Caffier istifa etti
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Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Caffier bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmasında, “Bugünün bakış açısından almamam gereken birinden silah aldım. Hata olan şey satın alma değildi, gelişen süreçte benim davranışım hatalıydı. Bunun için özür dilerim” ifadesini kullanarak istifa ettiğini duyurdu. Caffier medyadaki haberlerde kendisinin de aşırı sağ çevrelerle yakın olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddederek bu haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti. Alman siyasetçi artık İçişleri Bakanlığı görevini sürdürmesi için gerekli olan otoriteye sahip olmadığını sözlerine ekledi.
Eyalet içişleri bakanlığı görevini 14 yıldır yürüten Caffier Almanya’nın en uzun süre eyalet bakanlığı görevinde bulunan siyasetçisiydi. Av tutkunu olarak bilinen Caffier, iki yıl önce poligon işleten bir kişiden silah satın almış, bu kişinin daha sonra aşırı sağcılarla bağlantısının olduğu tespit edilmişti.

 

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