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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.08.2020 - 15:15,Son Güncelleme:

Hükümet sözcüsü Siebert de uyardı: Endişelenmek zorundayız

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Hükümet sözcüsü Siebert de uyardı: Endişelenmek zorundayız
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Hükümet de korona vakalarındaki yükselişten endişeli. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert bugün Berlin’de hükümetin basın toplantısında korona vakalarına karşı uyarıda bulundu.

BİR günde vaka sayısının 1200’ü aştığına dikkat çeken Seibert, şunları söyledi: “Bu rakamlar hükümet olarak bizi endişelendiriyor ve endişelendirmek de zorunda. Sadece bir yerde büyük bir enfeksiyon vakası yok. Tüm ülkeye yayılan çok sayıda küçük ve orta büyüklükte korona vakaları yaşıyoruz. Sebepleri çok faklı. Tatilden dönenler arasında virüs getirenler var. Aile arasındaki kutlamalarda, hijyen ve mesafe kuralına uyulmayan özel partilerde korona vakaları çıkıyor. Dikkat çeken virüs en çok gençler arasında yayılıyor. Gençler çok daha fazla hareket ettikleri için enfeksiyonu taşıma ve bulaştırma potansiyeli yüksek. Eğer temkinli ve dikkatli olmazsak, vakalar kendi dinamiğini geliştirebilir. Biz vaka sayısını çok yakından takibe devam edeceğiz. Şu anki duruma sağlık sistemi çok iyi hazır. Biz durumun daha fazla kötüleşmesini engellemeliyiz. Bu nedenle hepimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayeti elden bırakmamalıyız.

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