‘Hukuki alanda kodlamada’ Şeyda’nın projesi ikinci oldu

MÜNİH Münih Üniversitesi Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ve Hukuk Fakültesi (RIZ) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘1. Legal Tech Hackathon’ hukuki alanda kodlama ve bilgisayar programı üretme proje yarışmasında Mannheim Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Şeyda Baran katıldı. Toplam 6 ekip, 30 öğrencinin proje ile katıldığı yarışmada, Şeyda Baran’ın projesi ikinci oldu. Baran projesini ‘Open Decision’ (Açık karar) Bayern Adalet Bakanı ve görevlilerine sunma hakkını kazandı. Dijitial ortamda proje adalet bakanına ve bakanlığın uzmanlarına tanıtıldı. Bavyera Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı’nın maddi ve manevi desteklediği yarışmada, Baran ikincilik ve para ödülünü Bavyera Eyalet Adalet Bakanı Georg Eisenreich’den aldı.

‘YARARLI İŞLER YAPMAK İÇİN DEVAM’

Akbaş Hukuk Bürosu’nda staja başlayan Şeyda Baran, Almanya’nın sayılı üniversitelerinden olan Ludwig-Maximilians Hukuk Fakültesi’nden böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, insanlık ve hukuk adına yararlı işler yapmak için bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Şeyda Baran, projesinin yarışma boyunca katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. 2 gün süren programı, Münih Üniversitesi’nde yapılan sanal ödül töreni ile sona erdi.

‘HARİKA BİR FİKİR’

Ludwig-Maximilians-Universität, LMU, TU Münih ve TUM CDPS Hukuk Bilişim Merkezi, hukukun uygulanmasında sayısallaştırma için tutkuyla yenilikçi çözümler geliştiren öğrenci ekiplerini destekliyor. Bavyera Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ve Adalet Bakanı Georg Eisenreich büyük ilgi göstererek maddi ve manevi destek veriyor. Eisenreich “LMU ve TU hackathon’u harika bir fikir. LegalTech’te hâlâ yararlanılmakta olan çok fazla potansiyel var. İnsanlar finansal hizmetler, idari ve hukuki hizmetler veya hukuka erişim alanında uygun, basit ve ucuz çözümler istiyor” dedi.

ÖZELLİKLE İHTİYACIMIZ VAR

Üniversite Dekanı Prof. Dr. Dirk Heckmann da girişimden memnun kaldı: “Pandemide özellikle ihtiyacımız olan şey yenilikler ve takım ruhu. Hackathon her ikisini de sunuyor.” 30’dan fazla katılımcının bulunduğu altı ekip, sadece iki gün içinde çok çeşitli görevler için çok sayıda tutkuyla deneyimli danışmanların eşliğinde yenilikçi çözümler geliştirdi.