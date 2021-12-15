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HABERLERAvrupa Haberleri

Hollanda’da kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

#Hollanda#Omikron#Mark Rutte
Hollanda’da kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kısıtlamalarının okulların erken kapatılması da dahil olmak üzere Noel tatili boyunca uzatılacağını duyurdu. Rutte, Kasım’da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın da 1 ay daha uzatılarak 14 Ocak 2022’ye kadar devam edeceğini aktardı.

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Koronavirüsün ‘Omikron’ varyantının hızla yayılmasının ‘endişelenmek ve temkinli olmak için yeterli bir neden’ olduğunu belirten Rutte, okulların da 1 hafta erken tatile gireceğini kaydetti. Bu kapsamda ilkokullar 17 Aralık’ta kapanacak. Ülkede 28 Kasım’dan bu yana restoranların, barların, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazaların ve diğer halka açık yerlerin yerel saatle 17.00’den 05.00’e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışma tavsiyesi gibi kısıtlamalar yürürlükte. 17.5 milyonluk ülkedeki günlük vaka sayıları, gece sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından rekor seviyelerden aşağı geriledi.

 

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