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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak

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Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da Adolf Hitler’in doğduğu evi, polis merkezine dönüştürecek proje tanıtıldı.

Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak
İÇİŞLERİ Bakanı Karl Nehammer ve beraberindeki heyet düzenlenen basın toplantısında, nazi liderinin doğduğu evi polis merkezine dönüştürecek projeyi kamuoyuyla paylaştı. Nehammer, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Adolf Hitler’in doğduğu evin ne yapılacağına ilişkin sorunun uzun yıllar Avusturya’yı meşgul ettiğini söyledi. Kamuoyunda ‘Hitler’in evi’ olarak da bilinen binaya ilişkin bir komisyonun kurulduğunu, burada sayısız kişinin katledilmesine neden olan diktatörün doğduğu evin polis merkezine dönüştürülmesine karar verildiğini kaydeden Nehammer, şunları söyledi: “Buranın polis merkezine dönüştürülmesi yerinde bir karar olmuştur. Çünkü polisler aldıkları eğitim doğrultusunda halkın yanında yer alırlar ve özgürlüğü, düşünce, ifade ve toplanma özgürlüklerinin kalıcı bir şekilde korunmasını sağlarlar. Bu polisin temel görevidir. Bu nedenle buradaki değişim geleceğe ışık tutacaktır.” Hitler’in evine ilişkin oluşturulan komisyonun Başkanı Hermann Feiner de binanın tarihi serüveni ve kamusallaştırılmasına ilişkin süreci aktardı.
Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak
İNŞAAT 5 MİLYON EURO’YA MAL OLACAK
Feiner, 2022’nin sonu itibarıyla binanın polis merkezine dönüştürüleceğini, inşaatın yaklaşık 5 milyon Euro’ya mal olacağını söyledi. Binanın dönüştürülmesine ilişkin yapılan proje yarışmasının jürilerinden mimar Robert Wimmer, projenin sadeliğinin kendileri için belirleyici olduğunu kaydederek, yapım aşamasında tarihi dokuya dikkat edileceğini sözlerine ekledi.
Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak
HİTLERİN DOĞDUĞU EV
Adolf Hitler’in 1889’da Yukarı Avusturya Eyaleti’ne bağlı Braunau am Inn kasabasında dünyaya geldiği ev, ülkede son yıllarda ciddi tartışmalara neden olmuş, çok sayıda neonazinin uğrak yeri olmaya başlamıştı. Kasım 2019’da Hitler’in doğduğu evin polis karakolu olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.
Hitler’in doğduğu ev, karakol olacak

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