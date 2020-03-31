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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Hırsızların hedefi tuvalet kâğıtları

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Hırsızların hedefi tuvalet kâğıtları
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Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında halk evlerine çekilince konut hırsızlığı azaldı ancak bu kez de kömürlükler hırsızların hedefi oldu.

ISERLOHN yakınlarındaki Willich’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri bir kömürlükte hiçbir eşyaya dokunmadan 21 paket tuvalet kâğıdı ile 5 paket kâğıt havlu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Iserlohn polisi, soyguncuların yeni hedefinin temizlik ve dezenfektan malzemelerinin olduğunu, park halindeki bir otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, otomobilin içinde bulunan ikişer paket kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ile birlikte bir şişe dezenfektan malzemesi çaldıklarını açıkladı.

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