Hırsızların hedefi tuvalet kâğıtları

ISERLOHN yakınlarındaki Willich’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri bir kömürlükte hiçbir eşyaya dokunmadan 21 paket tuvalet kâğıdı ile 5 paket kâğıt havlu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Iserlohn polisi, soyguncuların yeni hedefinin temizlik ve dezenfektan malzemelerinin olduğunu, park halindeki bir otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, otomobilin içinde bulunan ikişer paket kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ile birlikte bir şişe dezenfektan malzemesi çaldıklarını açıkladı.