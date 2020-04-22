Hessen’de maske takma zorunluluğu

BAŞBAKAN Volker Bouffier ve Sosyal İşler Bakanı Kai Klose, salı akşamı kararı duyururken, maske takma yükümlülüğü özellikle otobüs ve tren seyahati gibi birçok insanın bir araya geldiği kapalı yerlerde karşılıklı korunmayı artırdığına dikkati çektiler. Bouffier, maske kullanımının temas kısıtlamaları ve mesafe kurallarını ortadan kaldırmadığını belirtirken, Bakan Klose, profesyonel maskelerin sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiğini söyledi: “Vatandaşların giydiği ağız burnu koruması günlük maskeler olmalı. Profesyonel tıbbi maskeler, sağlık personeline ayrılmalıdır.”

Başbakan Bouffier da mesafeyi korumanın hâlâ en öncelikli konu olduğunu belirterek, şimdiye kadar ihtiyatlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Açıklamada maskenin, öksürme, hapşırma veya telaffuz yoluyla transfer edilebilir damlacık partiküllerinin veya gaz halindeki karışımların yayılmasını azaltmak için uygun koruma olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre çalışanların, özellikle başta ayırma mekanizması olmak üzere diğer koruyucu önlemlerin alınması şartıyla, maske kullanmaları gereksiz. Maske takma yükümlülüğü yine 6 yaşın altındaki çocuklar, sağlık sorunları olanlar ve engellilik nedeniyle maske takamayacak kişiler için geçerli olmayacak.