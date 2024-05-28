Hessen’de hayal kırıklığı! Türk toplumu eğitimde fırsat eşitliği istiyor!

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ALMANYA Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Hessen Türk Toplumu (TG Hessen) tarafından yapılan basın açıklamalarında Hessen Kültür Bakanlığı’nın önümüzdeki öğretim yılından itibaren okullarda Ukraynaca dersinin de verilmesi kararı desteklenirken, uzun yıllardır Türkçenin de aynı statüye getirilmesi için gündemde olan çağrıların dikkate alınmamış olmasının büyük bir hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi. Hessen’de Türkçe yabancı dil dersi şu anda sadece iki okulda (Kassel ve Lollar) ‘deneysel’ olarak veriliyor, gerektiğinde başka okullarda da verilmesi öngörülüyor. Ancak bu konudaki taleplerini ısrarla sürdüren Türk örgütleri, CDU yönetimindeki Kültür Bakanlığı’nın çeşitli tepkiler üzerine bu uygulamayı ‘gönülsüz’ olarak başlattığı görüşünde ve yetersiz buluyorlar. Eğitimciler ve veliler, Türkçe yabancı dil dersinin verildiği iki okulun yerinin ve öğrenci yapısının bu ders için uygun olmadığını savunuyor, bu uygulamayı protesto ediyorlar. ATÖF ve TG-Hessen’in çok sayıda Türk örgütü tarafından da desteklenen açıklamalarında söz konusu ‘deneysel’ uygulamaya yönelik eleştiriler hatırlatıldı ve Türkçenin, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Portekizce ve Arapça gibi ikinci yabancı dil olarak kabul talebi tekrar dile getirildi.

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Yadel Oktay Coşkun

Yücel Tuna

ENTEGRASYON AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

ATÖF Eş Başkanları Yadel Oktay Coşkun ve Yücel Tuna tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Medyada Ukraynalı gençlere yönelik Ukraynaca zorunlu yabancı dil derslerinin getirilmesi konusunda tartışmalar var. Bunun doğru olduğunu ve bu çocukların entegrasyonu açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de işte tam da bu nedenle 50 yılı aşkın süredir Alman okullarında Türk kökenli gençlere yönelik olarak Türkçenin ikinci yabancı dil olarak yer alması için çalışıyoruz. Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türk kökenli öğrencilerimize de, Ukrayna kökenli çocuklara olduğu gibi, okullarında ana dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi hakkının verilmesini umuyoruz. Bu derslerin verilmesi bazılarının iddia ettiği gibi Türkçe dersi olan okulları ‘Türk okulu’ yapmaz. Aksine, sadece öğrenciler arasında değil, veliler arasında da, dolayısıyla tüm toplumda entegrasyonu ve karşılıklı anlayışı teşvik eder. Bu nedenle Türk öğrencilerimize ikinci sınıf çocuk muamelesi yapılmamasını, Ukraynalı öğrenciler gibi atalarının dilini öğrenme fırsatı verilmesini istiyoruz.”

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Atilla Karabörklü

İKİNCİ SINIF MUAMELESİNE SON

TG Hessen adına Atilla Karabörklü tarafından yapılan açıklamada ve Hessen’de faaliyet gösteren çok sayıda kurum tarafından desteklenen açıklamada da özetle şöyle denildi: “Hessen Kültür Bakanlığı, gelecek öğretim yılından itibaren Ukraynacayı ikinci yabancı dil olarak sunacağını duyurdu. Ukrayna’dan kaçan ve Hessen’de yaşayan 20 bin aile göz önüne alındığında bu memnuniyet verici bir adım. Ancak Türk kökenli toplumda büyük bir hayal kırıklığı var. Çünkü onlar 400 bin kişiyle Hessen’deki en büyük göçmen grubunu oluşturuyorlar. Türk kökenli insanlar Türkçenin ikinci yabancı dil olarak kabul edilmesi için uzun yıllardır talepte bulunuyorlar. Son 60 yılda Hessen’in gelişimine önemli katkıları olan Türk kökenli nüfusun bu talebi gecikmelerle ve yetersiz olarak karşılanıyor. Türk kökenli çocukların da eşit eğitim fırsatlarından yararlanması ve okul eğitimlerinin bir parçası olarak ana dillerini seçebilmeleri önemlidir. Türkçenin ikinci yabancı dil olarak kapsamlı bir şekilde öğretilmesine yönelik uzun süredir devam eden talepler artık dikkate alınmalıdır. Çocuklarımız aynı eğitim fırsatlarını hak ediyor. Onlarca yıl süren çabalara rağmen çocuklarımızın hâlâ okullarda Türkçe dersi alamamaları hayal kırıklığı yaratıyor. Türk öğrencilere ikinci sınıf birey muamelesi yapılmamalıdır. Hessen eyalet hükümetinden bu aksaklığı hızla telafi etmesi bekliyoruz.”

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AÇIKLAMAYI DESTEKLEYEN ÖRGÜTLER

TG Hessen’in açıklamasını destekleyen örgütler şöyle: TMMB (Almanya Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği), Türkgücü Frankfurt (Futbol Kulübü), TÖDER (Hessen Türk Öğretmenler Derneği), ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği), KUBİ (Kültür ve Eğitim Birliği), Transfer (Kültürler Arası İletişim Derneği), TDK (Türk Alman Klübü), Frankfurt Türk Camiler Çalışma Birliği, Tiyatro Frankfurt, Kültürtreff Frankfurt, FraTÖP (Frankfurt Türk Öğrenciler Derneği), Young Voice TGD (Almanya Türk Toplumu Gençlik Örgütü)