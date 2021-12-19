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HABERLERAvrupa Haberleri

Hertha, yeni sistemiyle ‘korkut’tu!

#Almanya#Hertha BSC#Dortmund
Hertha, yeni sistemiyle ‘korkut’tu

Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hertha, şampiyonluk yarışında Dortmund’a çelme taktı. Hertha BSC, sezonun ilk yarısının son maçında evinde ağırladığı Dortmund’u 3-2 yendi.

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Ligde beşinci mağlubiyetini alan Dortmund, lider Bayern Münih’in dokuz puan gerisine düştü. Geçen yıl küme düşmekten son anda kurutulan ve bu yıl da lige kötü başlayan Hertha ise bu galibiyetle ligde 11. sıraya yükseldi. Yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği maçta Dortmund, Julian Brandt’ın 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Hertha ikinci yarıda İshak Belfodil ve Marco Richter’in iki golüyle maçı çevirdi. Dortmund 83. dakikada Steffen Tigges’in golüyle 3-2 yapsa da karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Hertha teknik direktörü olduktan sonra çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Tayfun Korkut sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Korkut, “Takımımı savunmada gösterdiği başarı, gösterdiği cesaret nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Hertha’nın yeni yüzü olacaktır” dedi. Ligin 17. haftasında oynanan maçlar sonrası Noel tatiliyle birlikte lige ara verildi. Bundesliga’da ikinci yarı, 7 Ocak’ta Bayern Münih-Mönchengladbach arasında oynanacak maçla başlayacak.

Ligin ilk yarısının son haftasında şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar söyle:
Bayern-Wolfsburg : 4-0
Bochum-Union : 0-1
Eintracht Frankfurt-Mainz : 1-0
Hoffenheim-Monchengladbach : 1-1
Furth-Augsburg : 0-0
Leipzig-Armina : 0-2
Hertha-Dortmund :3-2

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Hertha, yeni sistemiyle ‘korkut’tu

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#Almanya#Hertha BSC#Dortmund

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