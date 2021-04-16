Herkes bu soruya kilitlendi: Söder mi Laschet mi?

ALMANYA’da siyaset, Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayının kim olacağına kilitlendi. Birlik Partileri’nin başbakan adayı bir anlamda 16 yıllık Merkel iktidarından sonra Almanya’nın yeni dönemdeki başbakanının kim olacağı sorusunun da yanıtı anlamına geliyor. Her iki eyalet başbakanın da adaylıklılarını açıklamasından sonra adaylık yarışı da iyice kızışmaya başladı. Yapılan anketler de hep önde giden CSU Genel Başkanı Markus Söder, Alman Birinci televizyon Kanalı ARD’nin ‘Deutschland Trend’ adlı son anketinde de açık ara önde çıktı. Söder hem Birlik Partili seçmenler hem de genel seçmen değerlendirmelerinde en çok istenilen başbakan adayı oldu.

NE ZAMAN VE NASIL BELİRLENECEK?

Her iki genel başkan da adaylıklarını açıkladıktan sonra başbakan adayının kim olacağının en geç hafta sonuna kadar belirleneceğini söylemişti. Ancak, adayın nasıl ve ne zaman belirleneceği henüz kesinleşmedi. Federal Meclis grubunda bir oylama yapılması veya her iki adayın anlaşarak ortak bir çözüm yolu bulması ihtimali bulunuyor. Hafta içinde salı günü Meclis grubunda yapılan istişare toplantısında söz alan 70 CDU’lu milletvekili de Markus Söder’den yana görüş belirtmişti. Armin Laschet’in adaylık yarışını olası kaybetmesi durumunda bunun siyasi geleceğini de olumsuz etkileyeceği söyleniyor.

TARİHTE NE OLMUŞTU?

Birlik Partileri arasında başbakan adaylığı yarışı geçmiş dönemde de sorun olmuştu. 1979 yılındaki genel seçimlerde Birlik Partileri’nin başbakan adayının kim olacağı CDU/CSU Federal Meclis Grubu’da yapılan oylamada belirlenmişti. CSU Genel Başkanı Franz Josef Strauss ile Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı CDU’lu Ernst Albrecht arasında yapılan oylamanın galibi CSU’lu Strauss olmuştu. 2002 yılında yapılan seçimlerde de CSU’lu Edmund Stoiber’in popülaritesi ve bazı CDU’lu milletvekillerinin genel başkanları Angela Merkel yerine Stoiber’i desteklemesi üzerine Merkel, adaylıktan vazgeçip sahneyi Stoiber’e bırakmıştı.